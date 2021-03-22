نوال السعداوي.. بين تداول فيديو موقفها من الدين وإبراز إبداعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خبر وفاة الكاتبة المصرية، نوال السعداوي، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين من ترحم على إبداعاتها وبين من وجه انتقادات لمواقفها من الأديان.

أعزي أبناء الشعب المصري وأمتنا العربية في وفاة نوال السعداوي، رحمها الله وأدخلها أوسع جناته. https://t.co/q4xARhUcn4

وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، قائلة بتغريدة: "أعزي أبناء الشعب المصري وأمتنا العربية في وفاة نوال السعداوي، رحمها الله وأدخلها أوسع جناته".

دافعت دكتورة نوال السعداوي عن حقوق المرأة أكثر مما فعلت أحزاب وتيارات مصر المدنية كلها علي مدي تاريخها ، رحلت نوال السعدواي الحرة التي لم تكذب ولم تنافق ولم تخف ولم تتنازل ولم تيأس أبدا . كانت شجاعة في وطن يعتبر الجبن تعقلا وكانت نورا في مجتمع يعتبر الظلام استقرارا

وعلق الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى بتغريدة قائلا: "دافعت دكتورة نوال السعداوي عن حقوق المرأة أكثر مما فعلت أحزاب وتيارات مصر المدنية كلها على مدي تاريخها، رحلت نوال السعداوي الحرة التي لم تكذب ولم تنافق ولم تخف ولم تتنازل ولم تيأس أبدا. كانت شجاعة في وطن يعتبر الجبن تعقلا وكانت نورا في مجتمع يعتبر الظلام استقرارا".

بهذا، وأسوأ منه، لقيت ربَّها #نوال_السعدواي. https://t.co/0uUn7wac04

بالمقابل نشر أحمد بن راشد بن سعيد، مقطع فيديو للسعداوي من مقابلة أجرتها على برنامج "بلا قيود" تحدثت فيه عن نظرتها للأديان، بتعليق قال فيه: "بهذا، وأسوأ منه، لقيت ربَّها نوال السعدواي".

من يترحم على #نوال_السعدواي اما جاهل في دينه او فاسق ملحد مثلها

وكتب بندر آل شافي بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "من يترحم على نوال السعدواي اما جاهل في دينه او فاسق ملحد مثلها".