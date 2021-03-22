تحالف "الشرعية" في اليمن ينشر فيديو انفجارات صنعاء وعملية مأرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو يظهر استهداف معسكر سلاح الصيانة في العاصمة اليمنية، صنعاء والذي يستخدمه الحوثيون تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار، وفقا للتحالف.

#عاجل #التحالف: تدمير ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بـ #صنعاء. #واس_عام https://t.co/13IM3A2zik

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وأن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

#فيديو| تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر فيديوهات للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني. #واس_عام https://t.co/UjJhR3KjLl

ونشر التحالف أيضا مقطعي فيديو "للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني"، أعادت وكالة الأنباء السعودية نشرهما.

#فيديو| تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر فيديوهات للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني. #واس_عام https://t.co/k10xNzcF0f

ويذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، العميد الركن عبده مجلي، قد أكد نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة مليشيا الحوثي، وفقا لتقرير منفصل نشرته الوكالة السعودية.