تحالف "الشرعية" في اليمن ينشر فيديو انفجارات صنعاء وعملية مأرب

الشرق الأوسط
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صورة من الفيديو الذي نشره التحالف
Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو يظهر استهداف معسكر سلاح الصيانة في العاصمة اليمنية، صنعاء والذي يستخدمه الحوثيون تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار، وفقا للتحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف أن "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية"، وأن "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ونشر التحالف أيضا مقطعي فيديو "للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني"، أعادت وكالة الأنباء السعودية نشرهما.

ويذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة الشرعية، العميد الركن عبده مجلي، قد أكد نجاح الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش اليمني في جبهات القتال بمأرب في استنزاف وهزيمة مليشيا الحوثي، وفقا لتقرير منفصل نشرته الوكالة السعودية.

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