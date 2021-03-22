دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسعف سعودي لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية.

عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل#سامي_العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بـ #حفر_الباطن , يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير💚🇸🇦💚 ٰ https://t.co/vn5LejzL69

ويظهر في اللحظات الأولى من مقطع الفيديو اصطدام سيارة من نوع "بيك اب" بشاحنة قبل أن تنحرف إلى يمين الشارع وترتطم بسيارة أخرى كانت متوقفة، ليظهر في الفيديو بعدها بلحظات توقف المسعف السعودي بجانب السيارة ويبدأ بالاستجابة للحادث.

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر مقطع الفيديو عن "المواطن" على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل سامي العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بحفر الباطن، يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير".

في #حفر_الباطن وقع حادث اثناء تواجد المسعف سامي العنزي الذي يعمل مسعفاً في الهلال الاحمر وتمكن بحمد الله من ايقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته. شكراً لجميل صنيعك 🌹 https://t.co/21Bvf6ELy3

ونشرت صفحة قناة أبوحسن الرسمية على تويتر مقطع الفيديو بتعليق: "في حفر الباطن.. وقع حادث اثناء تواجد المسعف سامي العنزي الذي يعمل مسعفاً في الهلال الاحمر وتمكن بحمد الله من ايقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته.. شكراً لجميل صنيعك".