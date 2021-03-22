دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، الإثنين، وأكدت أن إنهاء ما وصفته بـ"الانقلاب" الذي نفذه الحوثيون ضروري من أجل بسط السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية التابعة لها (سبأ نيو): "نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين".

وأضافت الوزارة في بيانها: "تدرك الحكومة اليمنية تماما أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216"، حسب قولها.

وكان قد أعلن وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين عن مبادرة بلاده لإنهاء الحرب في اليمن، والتي شملت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.