محلل اقتصادي لـCNN: سعر صرف الليرة اللبنانية سيستمر بالانخفاض إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، السفير السعودي لدى بلاده، وليد البخاري، واستعرض معه الأوضاع العامة وتطورات تشكيل الحكومة، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.

وكتبت الرئاسة عبر صفحتها على موقع تويتر: "الرئيس عون استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة".

وتكمن أهمية هذا اللقاء بتوقيته، كونه يُعقد بعد يوم من التطور الأخير البارز الذي شهده لبنان بفشل محاولة أخرى لتشكيل الحكومة وتبادل الاتهامات بين عون والحريري.

وكان قد أعلن الحريري رفضه اقتراح رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة تضمن لفريقه السياسي "الثلث المعطل"، في حين أشار رئيس الوزراء المكلف إلى أن عون لم يوافق على التشكيل المقترح من جانب الحريري.

ويعيش لبنان حالة من شبه الانهيار الاقتصادي وسط غضب شعبي واسع من عدم تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب.