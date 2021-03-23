مصر.. تحذير من رياح تصل لحد العاصفة حتى مساء اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذرت السلطات المصرية، مساء الاثنين، من رياح تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق غرب الجمهورية تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء الثلاثاء 23 مارس/ اذار 2021.

جاء ذلك في تحذير جوي ببيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وقالت الهيئة في بيانها: "نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية".

وأضافت الهيئة إلى أن ذلك يؤدي على "نشاط رياح مثير للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة علي بعض المناطق من غرب البلاد (سيوة - السواحل الغربية- الصحراء الغربية) يمتد إلي الداخل مع ساعات نهار الغد".