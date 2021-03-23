تداول فيديو "متحرش الطائف" والداخلية السعودية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لشخص يظهر وهو يقوم بالتحرش بفتاة في منطقة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

القبض على شخص ظهر في مقطع متداول وهو يتحرش بفتاة في #الطائف. #متحرش_الطايف https://t.co/RvfsKwmagG

وزارة الداخلية السعودية عقّبت على مقطع الفيديو عبر صفحتها بسناب شات قائلة: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يتحرش بفتاة فقد تمكنت الجهة الأمنية بمحافظة الطائف بتحديد هويته والقبض عليه.."

وتابعت الداخلية في بيانها أن الشخص "مواطن في العقد الرابع من العمر حيث تم اخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في حالته الصحية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

وتداول نشطاء والصفحات الإخبارية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ومنها صفحة "موجز السعودية" بيان الداخلية التي تطرقت في مقاطع سناب أخرى إلى قضية القبض على مقيمين سوريين وآخر سوداني ومقيم نيجيري لانتحالهم صفة موظفين جهة حكومية والنصب على العمالة في نجران والقبض على 3 أشخاص اعتدوا على بنغلاديشي وسلبه مبالغ ماليه في حائل.