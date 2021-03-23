دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الداعية الإماراتي وسيم يوسف ترحم البعض على زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي وزعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبي مصعب الزرقاوي، وعدم الترحم على مفكر أو أديب أو شاعر بعد وفاته.

وقال يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حينما مات بن لادن ترحموا عليه وحين مات الزرقاوي ترحموا عليه وحينما مات البغدادي ترحموا عليه وحينما يموت مفكر أو أديب أو شاعر أو فيلسوف تخرج الفتاوى بعدم الترحم عليهم "، حسب قوله.

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا: "الجنة عندهم لابن لادن و البغدادي !! وكأن الجنة تحوي القتلة ! ومن يسفك الدماء !! حاشا الجنة أن تكون كذلك"، على حد تعبيره.

وربط بعض المغردين ما كتبه يوسف بوفاة الطبيبة والكاتبة والروائية المصرية، نوال السعداوي، وذلك بعد الجدل الذي دار مؤخرا حول "الترحم عليها" بعد وفاتها نظرا لانتقاد البعض لها بسبب أفكارها وتصريحاتها حول الدين الإسلامي، في حين لم يذكر يوسف السعداوي في تغريدته بشكل خاص.