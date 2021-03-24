وزير الخارجية الصيني يصل الرياض ويلتقي نظيره السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى السعودية، الأربعاء، والتقى نظيره، الأمير فيصل بن فرحان الذي استقبله في مكتبه بالعاصمة، الرياض.

سمو #وزير_الخارجية يستقبل وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. #واس_عام https://t.co/HliHOXvTaA

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف تقرير الوكالة السعودية أن الاستقبال حضره "وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي".

ويذكر أن رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر قال في تصريحات، الثلاثاء، إن تأمين احتياجات الصين من الطاقة هي من "الأولويات القصوى" لعملاق النفط السعودي.

وأشار الناصر خلال مشاركته في منتدى الصين للتنمية للعام 2021 الذي عقد عن بعد، إلى 3 مجالات رئيسية تتوافق فيها أولويات الصين وأرامكو، التي كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في 2020، وهي: "ضمان استمرارية إمدادات الطاقة للصين، وذلك يأتي في مقدمة أولويات الشركة، ولا يقتصر الأمر على الأعوام الخمسة المقبلة فحسب، بل على مدى الأعوام الخمسين المقبلة وما بعدها، وثانيا: ترى الشركة أن هناك فرصاً للمزيد من الاستثمارات في مشاريع التكرير والمعالجة والتسويق المتكاملة التي تُسهم في تلبية احتياجات الصين من وسائل النقل الثقيلة والكيميائيات، ومن زيوت التشحيم والمواد غير المعدنية، وثالثا: مساعدة الصين في تحقيق أهدافها في الابتكار والتحديث والاستدامة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.