أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، سماح الحكومة اليمنية بدخول أربع سفن وقود إلى ميناء الحديدة، قائلا إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يستمر نقص الوقود في جميع أنحاء البلاد".

بينما أدان فرحان حق هجوم جماعة أنصار الله الحوثي بطائرة دون طيار على مطار أبها السعودي، الثلاثاء، بعد يوم من إعلان الرياض مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، ضرورة دخول كميات كافية من "الواردات التجارية من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والمواد الطبية"، إلى اليمن عبر جميع المنافذ، وإزالة العوائق التي تحول دون التوزيع المحلي.

وقال فرحان حق إن "الوقود ضروري أيضًا لنقل الطعام وضخ مياه الشرب وتوصيل الخدمات الأساسية وتشغيل شبكات الكهرباء. يحتاج الناس إلى غاز الطبخ لطهي وجباتهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان".

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إعلان الحوثيين، "الذين يطلقون على أنفسهم أيضًا أنصار الله"، هجومًا بطائرة دون طيار على مطار أبها السعودي، الثلاثاء.

وأضاف فرحان حق: "ندين جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، مُشددًا على ضرورة امتناع جميع أطراف الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 سنوات، عن الأعمال التي تضر بجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، ومواصلة العمل لدفع العملية السياسية إلى الأمام للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع.