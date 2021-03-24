دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أجرى اتصالا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي.

وأضافت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد أعرب خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي توفي عن عمر يناهز 79 عامًا.

ورسميًا، يعد هذا هو الاتصال الأول بين الشيخ تميم بن حمد والشيخ محمد بن راشد منذ سنوات.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني، أعلنت قطر والإمارات استئناف الرحلات الجوية بينهما، بعد أيام من انعقاد قمة العلا في المملكة العربية السعودية في مطلع الشهر نفسه.

وكان الشيخ تميم بن حمد والشيخ محمد بن راشد قد حضرا قمة قادة مجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا. وخلال القمة اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إنهاء الخلاف مع قطر، الذي امتد منذ مايو/أيار 2017.