دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت ديوان حاكم دبي، الأربعاء، الحداد لمدة 10 أيام وتعطيل العمل في الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام إثر وفاة الشيخ حمدان بن راشد، شقيق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي ديوان صاحب السمو حاكم دبي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء، ونظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط".

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وتابع البيان: "كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.. رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".

وأوضح البيان أن "الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من غدٍ الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري".