فرز 90% من الأصوات بالانتخابات الإسرائيلية.. إليكم المؤشرات

"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فرز 90% من الأصوات المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية لتحظى الكتلة المؤيدة للرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بـ52 مقعدا (اذا ما انضم حزب يامينا اليها) وفقا لاستدلالات نشرتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية، صباح الأربعاء.

وجاءت نتائج استدلالات هيئة الإذاعة الإسرائيلية كالتالي:

- الليكود 30 مقعدا

- يش عتيد 18 مقعدا

- شاس 9 مقاعد

- وياهدوت هتوراة 7 مقاعد

- كاحول لفان 8 مقاعد

- العمل ويامينا ويسرائيل بيتينو 7 مقاعد لكل منها

- القائمة المشتركة وهتسيونيت هدتيت وتكفا حداشا وميرتص 6 مقاعد لكل منها

- القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد لكل منهما.

وفي تقرير منفصل ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أنه وفي "أول تعقيب على العينات التلفزيونية قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الشعب منح الليكود بقيادته انتصارا عظيما وانه فاز بفارق كبير على الاحزاب المعارضة معتبرا ان السواد الاعظم من المواطنين هم من أنصار اليمين ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة لتحافظ على اقتصاد اسرائيل وامنها وارضها وهذا ما سنفعله".

وأضاف التقرير: "تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع رئيسي حزبي يمينا وشاس نفتالي بينت واريه درعي".