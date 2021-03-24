دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في الرياض، قبل يومين من توجه الأخير إلى إيران.

واستعرض ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الصيني أوجه العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت "واس" بأنه جرى خلال الاجتماع تناول تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وسفير الصين لدى المملكة تشن ويتشينغ ومساعد وزير الخارجية دنغ لي.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني إلى المملكة العربية السعودية قبل يومين من زيارته إيران، الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مُتحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، الثلاثاء، إن تأمين احتياجات الصين من الطاقة هي من "الأولويات القصوى" لعملاق النفط السعودي.

وجاءت تصريحات الناصر خلال مشاركته في منتدى الصين للتنمية لعام 2021 الذي عُقد عن بعد. وأشار إلى أن أرامكو كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في 2020.