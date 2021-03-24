السودان يقبل وساطة الإمارات لحل قضيتي الحدود مع إثيوبيا وسد الهضة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قبلت الحكومة السودانية بوساطة الإمارات العربية المتحدة لحل القضايا المتنازع عليها حول الحدود مع إثيوبيا، وحول الخلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشان ملء سد النهضة.

وجاء في بيان إصدرته الحكومة السودانية الثلاثاء: "يرحب مجلس الوزراء بمبادرة الإمارات العربية المتحدة"، على حد تعبيرها.

وكانت قد اقترحت الخرطوم أن يتوسط الاتحاد الأفريقي بالقضية التي يبلغ عمرها عقد من الزمن حول السد إلى جانب كل من أمريكا والأمم المتحدة، وهي الخطوة التي رحبت بها مصر ورفضتها إثيوبيا.

وفشلت المفاوضات في يناير/كانون ثاني، وألقت مصر وإثيوبيا، في بيانين منفصلين، باللوم على الاعتراض السوداني على إطار العمل بوصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وبُني السد على نهر النيل الأزرق، وهو مصدر الماء الرئيسي للسودان ومصر، وبدأ العمل على بنائه عام 2011 وبدأت إثيوبيا بملء خزانه في يويليو/تموز من العام الماضي.