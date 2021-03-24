دبي، الإمارات العربية المتحة (CNN) – أعلن وزير الصحة السوري، حسن غباش، أن سوريا ستزود لبنان بـ25 طنا من الأوكسجين كدفعة أولى وذلك خلال زيارة يجريها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن إلى دمشق.

وقال غباش في مؤتمر صحفي عقده مع حسن: "سيتم تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأوكسجين على مدى ثلاثة أيام بواقع 25 طناً كل يوم بما لا يؤثر على منظومة الأوكسجين في سورية"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة تصريحات لوزير الصحة اللبناني قال فيها إن استجابة سوريا جاءت بالسرعة القصوى بعد أن قدم لبنان طلبا بهذا الصدد.

وقال حسن: "يوجد حالياً في لبنان ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي والكمية الموجودة من الأوكسجين لدينا تكفي اليوم فقط"، وفقا لسانا، وأضاف: "رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سورية جاءنا الرد بالإيجاب ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب"، موجها شكره للرئيس السوري بشار الأسد، وفقا للوكالة.

وتباينت ردود الفعل على هذه الخطوة، إذ رحب بها بعض الإعلاميين اللبنانيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حين رفضها آخرون.