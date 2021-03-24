أمير سعودي يرد على تحقيق CNN عن مأساة الوضع الإنساني في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رحبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.

Any actions that could lead to peace are welcome.Saudi ceasefire proposal can be a launchpad for greater engagement. #Saudi & #UAE must end their blockade and occupation of all airports &ports in #Yemen, #Houthis must lift the blockade in Taiz &end their bloody offensive in Marib

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "أي عمل قد يؤدي إلى السلام مرحب به، مبادرة وقف إطلاق النار السعودية يمكن أن تكون منصة لانطلاق انخراط أوسع.."

وتابعت كرمان في التغريدة ذاتها: "السعودية والإمارات يجب عليهما وقف الحصار واحتلال المطارات والموانئ في اليمن، والحوثيون يجب عليهم وقف حصار تعز ووقف الهجوم الدموي في مأرب".

وكان قد أعلن وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين عن مبادرة بلاده لإنهاء الحرب في اليمن، والتي شملت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.