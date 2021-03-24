توكل كرمان تغرد عن مبادرة السعودية في اليمن وترحب بأي عمل قد يؤدي للسلام

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رحبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "أي عمل قد يؤدي إلى السلام مرحب به، مبادرة وقف إطلاق النار السعودية يمكن أن تكون منصة لانطلاق انخراط أوسع.."

وتابعت كرمان في التغريدة ذاتها: "السعودية والإمارات يجب عليهما وقف الحصار واحتلال المطارات والموانئ في اليمن، والحوثيون يجب عليهم وقف حصار تعز ووقف الهجوم الدموي في مأرب".

وكان قد أعلن وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين عن مبادرة بلاده لإنهاء الحرب في اليمن، والتي شملت وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

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