من السعودية إلى سوريا.. خامنئي يعدد أبرز "أخطاء أمريكا" بالمنطقة

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لعلي خامنئي
Credit: /ISNA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إن الولايات المتحدة الأمريكية مخطئة في جميع القضايا المتعلقة في المنطقة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر، حيث قال: "الأمريكيّون مخطئون في قضايا المنطقة كلّها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين، هم مخطئون".

وأضاف: "أنتم، الأمريكيّون، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.. نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كلّ الضّالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم".

وكان خامنئي قد خاطب أمريكا في تغريدة سابقة له حول السعودية، قائلا: "أنتم، الأمريكيّون، هل كنتم تعلمون ما البلاء الذي كنتم تدخلون السعودية فيه؟ إن كنتم تعلمون، فويلٌ لحلفائكم على تصرّفكم معهم بهذه الطريقة! وإن كنتم لا تعلمون، فويلٌ لحلفائكم الذين يثقون بكم وينفذون ويصممون خططهم بالتوافق معكم".

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