من السعودية إلى سوريا.. خامنئي يعدد أبرز "أخطاء أمريكا" بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، إن الولايات المتحدة الأمريكية مخطئة في جميع القضايا المتعلقة في المنطقة.

الأمريكيّون مخطئون في قضايا المنطقة كلّها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في #سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب #اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن #فلسطين، هم مخطئون.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر، حيث قال: "الأمريكيّون مخطئون في قضايا المنطقة كلّها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين، هم مخطئون".

الأمريكيّون فرحون بأنّ بضع #حكومات_تافهة تطبّع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. هذه الحكومات التافهة ليس لها تأثير. الأمة الإسلامية لن تنسى ولن تتخلى عن #قضية_فلسطين.

وأضاف: "أنتم، الأمريكيّون، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.. نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كلّ الضّالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم".

وكان خامنئي قد خاطب أمريكا في تغريدة سابقة له حول السعودية، قائلا: "أنتم، الأمريكيّون، هل كنتم تعلمون ما البلاء الذي كنتم تدخلون السعودية فيه؟ إن كنتم تعلمون، فويلٌ لحلفائكم على تصرّفكم معهم بهذه الطريقة! وإن كنتم لا تعلمون، فويلٌ لحلفائكم الذين يثقون بكم وينفذون ويصممون خططهم بالتوافق معكم".