دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل أحد أبرز قادة القوات الخاصة الليبية الموالية للجنرال خليفة حفتر، محمد الورفلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، برصاص مسلحين في بنغازي (شرق البلاد)، الأربعاء.

وكتب الناطق باسم القوات الخاصة، ميلود الزوي، في صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "نؤكد خبر اغتيال المقدم محمود الورفلي أحد رموز القوات الخاصة".

وطلب الناطق من "جميع أفراد القوات الخاصة التحلي بالضبط والربط وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتن واتباع تعليمات القيادة العامة وتعليمات أمر القوات الخاصة"، مُضيفا: "بإذن الله دماء محمود الورفلى لن تضيع هباء".

وأظهرت لقطات مصورة لحظة استلقاء محمود الورفلي، في وقت قالت وسائل إعلام محلية ليبية إن مسلحين أطلقوا النار عليه قرب جامعة العرب الطبية.

كان الورفلي مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بموجب لائحة اتهام بالاشتباه في قتله عشرات الأشخاص، بعضهم ظهر في مقطع فيديو وهم معصوبو العينين قبل أن يشارك الورفلي في إطلاق الرصاص عليهم.

وقبل نحو شهر، ظهر الورفلي في مقطع فيديو وهو يداهم مقر المصرف المركزي في بنغازي، وكان بصحبته مجموعة من المسلحين، حيث شرعوا في تحطيم العديد من محتوياته. وحينها قال معلقون إنه كان يريد الحصول على أموال من المصرف.

كان للورفلي انتماءات سلفية قبل أن ينضم إلى القوات الخاصة الموالية لقوات الجنرال خليفة حفتر. وبرز اسمه في السنوات الأخيرة، كما ارتبط بارتكاب وقائع تعتبر خارجة عن القانون في ليبيا.

ويأتي مقتل الورفلي بعد أسبوعين من نيل الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي، ثقة البرلمان الليبي.