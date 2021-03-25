أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمام مجلس الأمن الخميس إن بلادها ستجدد العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين التي قطعت في ظل إدارة ترامب.

وقالت غرينفيلد إنه تحت قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن "أعادت الولايات المتحدة الالتزام برؤية حل الدولتين المتفق عليهما بشكل متبادل، حل تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وأضافت غرينفيلد: "منذ يناير/ كانون الثاني، كانت مشاركتنا الدبلوماسية تسترشد بفرضية أن التقدم المستدام نحو السلام يجب أن يعتمد على المشاورات النشطة مع الجانبين". وتحقيقا لهذه الغاية، ستتخذ إدارتنا خطوات لإعادة فتح قنوات الاتصال الدبلوماسية التي توقفت خلال الإدارة السابقة.

وقالت غرينفيلد إن الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد طرق فورية وملموسة "لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية، مع الحفاظ على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة خاصة به والعيش بكرامة وأمن".

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة لإيجاد حل تفاوضي يقوم على أساس دولتين ستكون "متسقة مع القانون الدولي وتتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مُضيفة أنه "من الضروري أن يتخذ الجانبان خطوات ملموسة لدفع حل الدولتين إلى الأمام".

ودعت ليندا غرينفيلد الجانبين إلى الامتناع عن "جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة"، وحثت الإسرائيليين والفلسطينيين على التعاون بشأن تطعيمات كوفيد-19.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن المساعدة تدعم أيضًا برامج المساعدات الغذائية الطارئة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19، مُعتبرة أن "هذه الخطوة الصغيرة في دفع رفاهية الشعب الفلسطيني تتماشى تمامًا مع القيم الأمريكية".