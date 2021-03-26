مصر: وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 في حادث قطاري سوهاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث القطار بمحافظة سوهاج جنوب العاصمة القاهرة، فيما أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج نشأت فؤاد، إن قطارا قادما من محافظة أسوان متجه إلى العاصمة القاهرة اصطدم بقطار ركاب من الخلف كان متوقفًا بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مما تسبب في خروج 3 عربات عن القضبان وإصابة عدد من الركاب جاري حصرهم.

أضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، أن سيارات الإسعاف تتولى حاليًا نقل المصابين فيما يوجد عدد من المسؤولين في موقع الحادث على رأسهم مدير أمن محافظة سوهاج، وينتظر وصول وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمتابعة الحادث.

وفي نفس الإطار نشرت وسائل إعلام محلية، بيانات صحفية، تكشف عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بسرعة نقل المصابين بحادث قطاري مركز طهطا بسوهاج للمستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بوزيري الصحة والنقل للوقوف على أسباب حادث تصادم القطارين في مركز طهطا، مطالبًا بتقرير حول أسباب الحادث.

وفي نفس الإطار أعلنت وزارة الصحة، توجه هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصاباً إلى مستشفيات الإخلاء وهي "سوهاج العام، وسوهاج التعليمى، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

من جهة أخرى أصدر النائب العام، بيانًا مقتضبا، أعلن فيه فتح التحقيق العاجل في حادث قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العام لمباشرة إجراءات التحقيق.