دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، على حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج جنوب العاصمة المصرية، الجمعة.

وكتب البرادعي، في حسابه عبر تويتر، أن "المساءلة واجبة والمحاسبة ضرورية ولكن في النهاية هي مسألة أولويات #قطاري_سوهاج".

وفي وقت سابق الجمعة، توعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بمحاسبة من تسبب في الحادث.

وراح ضحية الحادث 32 شخصًا على الأقل، إضافة إلى 108 مصابين، حسب وزارة الصحة المصرية، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين.

وفي بيان نٌشر عبر صفحته في فيسبوك، الجمعة، قال الرئيس المصري "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".