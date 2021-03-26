دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق ضرورة وجود شرح لأبعاد قضية سد النهضة بأسلوب مبسط وخصوصا النقاط الخلافية مع إثيوبيا.

شرح قضية سد النهضة بكل أبعادها التاريخية والقانونية والفنية بأسلوب مبسط أمر ضروري لتجنب اللبس وخاصة: النقاط الخلافية المتبقية، التزامات أثيوبيا طبقا لاتفاق المبادي، الضرر الذي قد يعود علينا نتيجة أنماط معينة للملء في السنوات المقبلة وبعد التشغيل، البدائل المتاحة لدرء المخاطر

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "شرح قضية سد النهضة بكل أبعادها التاريخية والقانونية والفنية بأسلوب مبسط أمر ضروري لتجنب اللبس وخاصة: النقاط الخلافية المتبقية، التزامات أثيوبيا طبقا لاتفاق المبادئ، الضرر الذي قد يعود علينا نتيجة أنماط معينة للملء في السنوات المقبلة وبعد التشغيل، البدائل المتاحة لدرء المخاطر".

الحديث غير المسؤول عن خيارات التعامل مع سد النهضة يسيء إلى قضيتنا. لابد أن نوضح تحديدًا كيفية مخالفة أثيوبيا لالتزاماتها القانونية وضروري كذلك أن نشرح تفصيلا كيف يؤدي الملئ الثاني دون اتفاق إلى "ضرر ذي شأن" علينا. الأولوية الآن هي حشد الدعم الدولي وبسرعة لمطلبنا في الوساطة

وفي تغريدة سابقة، قال البرادعي: "الحديث غير المسؤول عن خيارات التعامل مع سد النهضة يسيء إلى قضيتنا. لابد أن نوضح تحديدًا كيفية مخالفة أثيوبيا لالتزاماتها القانونية وضروري كذلك أن نشرح تفصيلا كيف يؤدي المليء الثاني دون اتفاق إلى "ضرر ذي شأن" علينا. الأولوية الآن هي حشد الدعم الدولي وبسرعة لمطلبنا في الوساطة".

ويعتبر السد الإثيوبي، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.