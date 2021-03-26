دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، صورا لطائرات مسيرة دون طيار "درون" اعترضها بعد إطلاق الحوثي لها ضد أهداف بالمملكة.

#عاجل التحالف: تدمير الطائرة دون طيار المفخخة السابعة التي أطلقت تجاه خميس مشيط. #واس_عام https://t.co/m39zKXIjdx

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا من بقايا الطائرات المسيرة ناقلة على لسان المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن "الميليشيا (الحوثيون) حاولت استهداف جامعة جازان وجامعة نجران".

#عاجل التحالف: محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. #واس_عام https://t.co/wfTAMjhXgn

وأضاف المالكي وفقا لما نقلته الوكالة السعودية، مساء الخميس: "رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا"، لافتا لاعتراض 8 طائرات كانت تستهدف المملكة.

#عاجل التحالف: محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها. #واس_عام https://t.co/2f5oKxxevP

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد أعلن عن تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف، مؤكدا على أن "هذه الأعمال التخريبية تستهدف أمن إمدادات الطاقة.. وأن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل".