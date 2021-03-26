ناشرا صور "درون" اعترضها.. تحالف "الشرعية" باليمن: الحوثي حاول استهداف جامعتي جازان ونجران

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
من هم الحوثيون في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، صورا لطائرات مسيرة دون طيار "درون" اعترضها بعد إطلاق الحوثي لها ضد أهداف بالمملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا من بقايا الطائرات المسيرة ناقلة على لسان المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن "الميليشيا (الحوثيون) حاولت استهداف جامعة جازان وجامعة نجران".

وأضاف المالكي وفقا لما نقلته الوكالة السعودية، مساء الخميس: "رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا"، لافتا لاعتراض 8 طائرات كانت تستهدف المملكة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد أعلن عن تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف، مؤكدا على أن "هذه الأعمال التخريبية تستهدف أمن إمدادات الطاقة.. وأن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل".

قد يهمك أيضاً

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد.. والتحالف: تدمير "درون" في خميس مشيط

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.