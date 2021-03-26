دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علم العراق السابق أزمة في الأردن، الجمعة، على هامش حدث توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في القطاع الزرعي.

وقال وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، في صفحته عبر فيسبوك الجمعة، إنه فوجئ بوجود العلم العراقي السابق، قبيل توقيع بروتوكول التعاون مع نظيره الأردني خالد الحنيفات.

ورفض الخفاجي التوقيع على البروتوكول لحين إزالة العلم ووضع علم البلاد الحالي. وحمّل مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الأردن، مسؤولية هذا الخطأ. وطالب الجانب الأردني باعتذارٍ عن ما حصل، وفقا لما كتبه وزير الزراعة العراقي.

وعقب الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين في 2003، جرى تغيير العلم العراقي بإزالة النجوم الثلاث منه، وتم خط صدام بالخط الكوفي لكلمة "الله أكبر".

ولم يوضح الخفاجي ماذا حدث بعد ذلك. في حين أفادت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية أن وزيرا الزراعة العراقي والأردني أكدا على التعاون في عدد من القطاعات، وفتح أسواق للمحاصيل.