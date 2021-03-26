دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، برقية عزاء إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بعد حادث تصادم قطارين في سوهاج جنوب العاصمة المصرية، القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمد "بعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل".

وقدمت العديد من الدول، كما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن وتركيا، تعازيها إلى مصر في ضحايا الحادث.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تأجيل موعد القمة الثلاثية في العاصمة العراقية، تضامنا مع مصر في ضحايا الحادث، بحسب تغريدة للكاظمي عبر تويتر.

وكان من المزمع أن يحضر الرئيس المصري والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القمة في بغداد، في غضون الأيام المقبلة.

في وقت سابق الجمعة، وقع حادث تصادم بين قطارين قرب قرية الصوامعة في مركز طهطا بنطاق محافظة سوهاج.

وحسب وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، راح ضحية الحادث 32 شخصًا وأصيب 165 آخرين، في حادث هو الأكبر لحوادث القطارات في البلاد منذ سنوات.

وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم إرسال طائرتين من القاهرة على متنهما 52 فريقًا طبيًا من مختلف التخصصات لعلاج الجرحى.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن منشآت السكك الحديدية في سوهاج "شهدت عقودًا من الإهمال وقلة التطوير والصيانة، مما يتركها في حالة أدت إلى الخطر".

وقال مدبولي للتلفزيون الحكومي أثناء تفقده الموقع "أنظمة التحكم تعمل يدويا، وعربات القطارات انتهت صلاحيتها".