السفينة الجانحة في قناة السويس تعيق مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن الناقلة العملاقة العالقة في قناة السويس قد تؤثر الآن على عمليات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأوضح مسؤولو الدفاع الأمريكيين لـCNN، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت أيزنهاور" لن تدخل قناة السويس، حيث كان من المقرر مبدئيًا عبور الممر المائي السبت.

وأكد المسؤولون أن خطة العبور في 27 مارس/أذار كانت مؤقتة قبل الوضع الحالي. وقالوا إنه في الوقت الحالي على الأقل، من غير المرجح أن أن تخوض حاملة الطائرات رحلة أطول إلى الشرق الأوسط من خلال الإبحار حول إفريقيا.

ويصر مسؤولو الدفاع الأمريكيون على أنه لا يوجد تأثير فوري على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، عندما كانت الحاملة في طريقها إلى المنطقة.

في الوقت الحالي، لا تزال حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في الخليج العربي. وليس من الواضح في أي نقطة سيتشاور البنتاغون مع السلطات العسكرية الفرنسية حول ما إذا كان انتشار الحاملة الفرنسية بحاجة إلى التمديد.