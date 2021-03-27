شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

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القاهرة، مصر (CNN)-- قال مسؤول ملاحي بارز في هيئة قناة السويس لشبكة CNN، إن السفينة التي تغلق قناة السويس قد يتم إزاحتها مساء السبت.

ويعتقد المسؤول - غير المصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام ولكنه يعمل لصالح هيئة قناة السويس - أن هناك عدة عوامل تساهم الآن في النجاح المتوقع لعملية الإنقاذ بما في ذلك قرب الانتهاء من أعمال التجريف، وارتفاع المد والجزر المتوقع، وتوافر قوارب القطر القوية.

ويعد المد المرتفع - المتوقع الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي (4 مساءً بالتوقيت الشرقي) - عاملاً مهمًا في عملية الإنقاذ.

وكانت عدة محاولات أخرى قد باءت بالفشل خلال الأيام القليلة الماضية.

وتم تعيين فريق من خبراء الإنقاذ من شركة SMIT Salvage الهولندية وشركة Nippon Salvage اليابانية – اللتان عملتا في العديد من العمليات رفيعة المستوى في الماضي - لمساعدة هيئة قناة السويس في إعادة تعويم السفينة، حسبما قالت شركة "إيفرغرين مارين" المستأجرة للسفينة، في بيان.

وتقول السلطات المصرية إنها تمكنت من إزالة ما يقرب من 706 آلاف قدم مكعب من الرمال لتحرير السفينة "إيفر غيفن".

ولدى سؤاله عما إذا كانت لدى السلطات خطط أخرى حال فشل المحاولة المرتقبة مساء السبت، قال المسؤول: "هذا هو خيارنا الوحيد الآن".