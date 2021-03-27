دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الحوثيون، الجمعة، إلى تشييع شعبي كبير لمقاتل في صفوفهم يحمل الجنسية السعودية وينحدر من مدينة مكة.

ونشر عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عبر صفحته على موقع تويتر صورة لعبدالعزيز يوسف قائلا إنه من مدينة مكة السعودية وكان يقاتل في صفوف الحوثيين.

ودعا الحوثي أنصاره للمشاركة في تشييع القتيل السعودي صباح السبت واصفا إياه بـ"المجاهد في سبيل الله"، حسب قوله.

( الشهيد من مكة المكرمة عبدالعزيز يوسف ) نأمل الحضور المشرف غدا صباحا لتشييع هذا الشهيد العزيز البطل الذي انطلق مجاهدا في سبيل الله حين عرف الحق وتاقت نفسه اليه . https://t.co/IkObYl6ZCY

وقال القيادي الحوثي في تغريدته: "الشهيد من مكة المكرمة عبدالعزيز يوسف نأمل الحضور المشرف غدا صباحا لتشييع هذا الشهيد العزيز البطل الذي انطلق مجاهدا في سبيل الله حين عرف الحق وتاقت نفسه اليه"، على حد تعبيره.

يذكر أن الحوثيين يخوضون حربا ضد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015، ويسيطرون على معظم الجزء الشمالي من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.