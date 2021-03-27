دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، عزم بلاده القيام "قريبًا" بإطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وقال ولي العهد السعودي، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الأولى خلال الأشهر القليلة المقبلة، والعمل على إطلاق تجمع إقليمي بحضور شركاء دوليين للمبادرة الأخرى في الربع الثاني من العام المقبل، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف ولي العهد السعودي: "بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، على نحو "يشكل تهديدا اقتصاديًا للمنطقة"، وذكر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة.

وأشار إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء" ستعمل على رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، وستتضمن مساع "طموحة، من أبرزها زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة".

وقال ولي العهد السعودي إن بلاده ستعمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مُبينا أن البرنامج يهدف لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل الإفريقي (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).

ويشار إلى أنه من المقرر أن يحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة المناخ الافتراضية في 22 و23 أبريل/نيسان، بموجب دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيستضيف.