كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

مقابلة نادرة لـCNN مع قيادي حوثي.. ماذا قال عن ثقته بإدارة بايدن في جلب السلام لليمن؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، الهجوم الحوثي على منشأة نفطية في منطقة جازان بجنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الهجوم يأتي بعد أيام من إعلان السعودية والحكومة اليمنية عن التزامهما بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار والانخراط في محادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "تصرفات الحوثيين استفزاز واضح يهدف إلى إدامة الصراع... و(إطالة) معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة عندما يتحد المجتمع الدولي بشكل متزايد وراء وقف إطلاق النار وحل النزاع".

وجددت الخارجية الأمريكية الدعوة إلى جميع أطراف الحرب القائمة منذ 2015، إلى الالتزام الجاد بوقف إطلاق النار والمشاركة في مفاوضات الأمم المتحدة، بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ.

وفي وقت سابق رفض الحوثيون المبادرة السعودية، المدعومة من الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار.

كان عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، قال إنهم جاهزون لما وصفه بـ"السلام المشرف" الذي "ليس فيه مقايضة بحق شعبنا في الحرية والاستقلال، ولا مقايضة بحقوقه المشروعة"، في كلمة نقلتها قناة المسيرة التابعة للحوثي، وذلك في معرض رفضه للمبادرة.