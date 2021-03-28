شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أسامة ربيع، الأحد، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بالبدء بالتحضير للسيناريو الثالث ضمن عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر غيفن" عبر تخفيف حملوتها.

وقال ربيع: "سنطلب المساعدة (من الدول الأخرى) إذا قررنا تبني السيناريو الثالث، والذي لن نحتاجه إن شاء الله، عبر تخفيف حمولة السفينة، فنحن نستعد لهذا الأمر من الآن كي لا يكون هناك تأخير".

وأكد رئيس الهيئة العامة للقناة أن السيسي يتابع تطورات تعويم السفينة بشكل يومي، وقال عن ذلك: "سيادة الرئيس يعطي آراءه واقتراحاته التي سنعمل بها".

وتابع ربيع قائلا: "قال الرئيس إنه لطالما كان السيناريو الثالث ممكنا، يجب أن نبدأ بجلب المعدات اللازمة، كي لا يتوجب علينا الانتظار إذا احتجنا لتخفيف حمل السفينة"، حسب قوله.

وأكد رئيس الهيئة العامة للقناة أن طلب المعدات قد قُدم بالفعل للشركة الألمانية، وأضاف: "إنهم يبحثون حول العالم، وإن شاء الله، سيتم توفيرها"، على حد تعبيره.

وأكد ربيع أن الجهود نجحت بتحريك السفينة بمقدار4 أمتار من المقدمة، وكذلك الأمر من المؤخرة، عمليات التجريف ساهمت بتحريك السفينة قليلا، لكنه تطور إيجابي، لأنها لم تتحرك في أول يومين"، حسب قوله.