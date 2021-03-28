دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلّمت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، نظيرتها الكويتية دفعة جديدة من الممتلكات والأرشيف الكويتي، الذي تم الاستيلاء عليه خلال فترة غزو العراق للكويت في 1990.

وجرى تسليم الدفعة الثالثة من الأرشيف الكويتي في مراسم رسمية، بحضور ممثلين عن الحكومة الكويتية والأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، ناصر الهين، إن "الخطوة الإيجابية" تأتي ضمن التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتحرير الكويت، معربًا عن ترحيب بلاده بذلك باعتباره يدفع نحو المزيد من خطوات تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتضم المواد المُسلّمة ممتلكات وأرشيف وبعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجامعة الكويت، وفقا لـ"الهين".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن بلاده ستسلم العراق، الثلاثاء المقبل، رفات جندي عراقي من وقت حرب الكويت، عُثر عليها في جزيرة بوبيان، وتم التعرف عليه مؤخرًا.

في حين نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الخارجية قولها إنه "جرى تسليم كتب تعود لعدد من الكليات والمعاهد الكويتية، وكذلك أعداد كبيرة من أشرطة فيديو تعود لوزارة الإعلام، ووقع محضر التسليم بإشراف ممثل الأمم المتحدة في دولة الكويت السفير طارق الشيخ".

وكانت الكويت قد تسلمت دفعين سابقتين من أرشيفها الوطني لدى العراق في 2019.