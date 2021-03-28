شاهد.. جانب من الجهود الرامية إلى تعويم السفينة العالقة في قناة السويس

السفينة الجانحة في قناة السويس تعيق مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، دعمها لمصر في أزمة سفينة "ايفر غيفن" العملاقة الجانحة، التي أغلقت قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة "تقدر بالغاً وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي".

وعبرت السعودية عن "ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تذخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة".

وأضاف بيان الخارجية السعودية أن "المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية"، مُشيرة إلى تواصل مستمر "لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر".