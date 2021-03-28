بسبب ما حدث في غرفة "كلوب هاوس".. سجال بين وسيم يوسف وصحفي مصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثير سجال، الأحد، بين الداعية الإماراتي وسيم يوسف والصحفي المصري أمد البقري بسبب ادعاء الثاني أنه دُعي إلى غرفة عبر تطبيق "كلوب هاوس" يديريها يوسف ثم طُرد منها، لينفي الداعية لإماراتي هذه الادعاءات ويؤكد أن البقري خرج بسبب ضعف حجته.

وقال الصحفي المصري في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "دعوني في غرفة على كلوب هاوس، يديرها وسيم يوسف ومعه سعوديين وصحفيين في اليوم السابع بقيادة دندراوي هواري.. أزعجهم ردي كالعادة لأنه بالمنطق وبالأدلة ولم يستطيعوا الرد.. أخرجوني من الغرفة، وانهالوا عليا بالسباب، وتحولت الغرفة إلى كيف تتقي شر أحمد البقري".

دعوني في غرفة على كلوب هاوس، يديرها وسيم يوسف ومعه سعوديين وصحفيين في اليوم السابع بقيادة دندراوي هواري.. أزعجهم ردي كالعادة لأنه بالمنطق وبالأدلة ولم يستطيعوا الرد.. أخرجوني من الغرفة، وانهالوا عليا بالسباب، وتحولت الغرفة إلى كيف تتقي شر أحمد البقري😊 https://t.co/GdESXWd08s

ورد يوسف على الصحفي المصري قائلا: "كاذب و أقسم بالله أنك كاذب بل كنت في قمة الذل حينما كشف الإخوة من مصر والسعودية والإمارات كذبك وتحريفك للحقائق"، حسب قوله.

كاذب و أقسم بالله أنك كاذب بل كنت في قمة الذل حينما كشف الإخوة من #مصر و #السعودية و #الامارات كذبك وتحريفك للحقائق !! فعلا أنكم بلا حياء وبلا خجل .. لن تجد أحداً من #الاخوان_المتأسلمين إلا ويحترف الكذب لم نقم بدعوتك بل دخلت صاغراً وخرجت ذليلاً بسبب كشف كذبك وخداعك https://t.co/Ax6JR0fpIE

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا: "فعلا أنكم بلا حياء وبلا خجل .. لن تجد أحدا من الإخوان المتأسلمين إلا ويحترف الكذب لم نقم بدعوتك بل دخلت صاغراً وخرجت ذليلاً بسبب كشف كذبك وخداعك"، على حد تعبيره.

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