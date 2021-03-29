أول تعليق من السعودية على تعويم سفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس

وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

كيف تم تحريك جزء من السفينة العالقة في قناة السويس؟

كل ما قد تود أن تعرفه عن تحرير جزء من السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت المملكة العربية السعودية عن تهانيها لجمهورية مصر العربية بعد نجاحها بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، الإثنين.

وقالت المملكة في بيان لها إنها تعرب عن "تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس"، حسب قوله.

وثمنت السعودية "على وجه الخصوص قيادة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي"، حسب قولها.

وأكدت السعودية وقوفها إلى جانب القاهرة في جهودها "الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس"، وفقا لواس.

وكانت قد نجحت الجهود المصرية، الإثنين، بإعادة تعويم السفينة "إيفر غيفن" التي جنحت بعرض قناة السويس وشلت الحركة عبرها طيلة الأسبوع الماضي.