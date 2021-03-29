وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

كيف تم تحريك جزء من السفينة العالقة في قناة السويس؟

كل ما قد تود أن تعرفه عن تحرير جزء من السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أسامة ربيع، الإثنين، أن حركة الملاحة ستستأنف في قناة السويس في الاتجاهين بمجرد وصول السفينة المُعومة إلى جزيرة كبريت في البحيرات المرة.

وقال ربيع في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري: "بعد تعويم السفينة عند الساعة 3 ونصف عصرا السفينة مبحرة في قناة السويس وستربط في كبريت من أجل تفتيش الأجهزة والمعدات الفنية والماكينات والمولدات وبوصولها إلى كبريت سنعلن استئناف حركة الملاحة في قناة السويس من الاتجاهين"، حسب قوله.

وتابع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس في إطار إجابته حول تنظيم حركة السفن العالقة لإنهاء الازدحام الموجود في القناة: "هناك مرشدين على السفن العالقة الموجودة"، وأضاف قائلا: "كل واحد عارف دورو وعارف ح يخش إيمتا من الشمال أو الجنوب وسنعمل 24 ساعة حتى ننهي موضوع التكدس وقد جهزنا الجداول"، حسب قوله.

وعند سؤاله عن التعويضات للسفن العالقة، قال ربيع: "نحن نفكر في الحوافز للسفن العالقة بسبب الحادثة وندرس نسب تخفيض للسفن العالقة في القناة"، على حد تعبيره.

وكان قد كشف مصدر لـCNN أن السفينة لم تتعرض لأي ضرر في المحركات من شانه منعها من الحركة والإبحار في القناة.

وكانت قد نجحت عملية تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس الإثنين، بعد أيام من تعطيلها حركة الملاحة عبر القناة ما أدى لتكدس مئات السفن واثر سلبا على أركان الاقتصاد العالمي.