أول من يشغل المنصب.. من هو سفير البحرين المُعين لدى إسرائيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت البحرين تعيين خالد يوسف أحمد الجلاهمة سفيرا لها لدى إسرائيل، الثلاثاء، ليكون أول سفير يشفل هذا المنصب، وكشفت وزارة الخارجية البحرينية عن السيرة الذاتية للسفير.

الولادة والتعليم

ولد الجلاهمة عام 1978 وتحصل على درجة بكالوريوس في الآداب من الكلية العسكرية ولاية كارولينا الجنوبية.

حصل سفير البحرين المُعين لدى إسرائيل على درجة الماجستير في العلوم (نظم المعلومات) من الجامعة الأمريكية في واشنطن.

عمله

عمل الجلاهمة مساعدا لمدير مشروع في نظم المعلومات (قوة دفاع البحرين) ثم عمل كمدير للمشروع نفسه.

تولى السفير البحريني منصب مدير علاقات الجهات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى.

مناصب أخرى

شغل الجلاهمة منصب نائب رئيس بعثة سفارة مملكة البحرين في واشنطن ثم تولى منصب رئيس المشاريع والعقارات في وزارة الخارجية.

عمل السفير كقائم بأعمال رئيس العمليات والمتابعة في وزارة الخارجية ثم مديرا لإدارة العمليات في الوزارة نفسها.