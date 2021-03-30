بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

كيف تم تحريك جزء من السفينة العالقة في قناة السويس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، على ما يتردد حول من حين لآخر حول البحث عن بدائل لقناة السويس مؤكدا على أن القناة قادرة وباقية ومنافسة.

جاء ذلك خلال زيارته مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد إعلان تحرير سفينة الحاويات العملاقة "ايفر غيفين"، مؤكدا على أن "قناة السويس مرفق عالمي للتجارة الدولية"، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.

ونشرت صفحة الرئاسة المصرية الرسمية على يوتيوب بثا مباشرا من زيارة السيسي الذي يتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، حيث لفت في المؤتمر الصحفي إلى أن "التحقيق بحادثة السويس متروك للهيئة والجهات المختصة".

وقالت شركة "إيفرغرين"، المشغل الملاحي للسفينة "إيفرغيفن"، الاثنين إن السفينة تحركت إلى منطقة البحيرات لفحص صلاحيتها للإبحار، وأضافت الشركة: ستحدد نتيجة الفحص ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها، وبمجرد الانتهاء من الفحص سيتم اتخاذ قرارات بشأن الترتيبات الخاصة بالشحنات الموجودة على متن السفينة".

من جهتها قالت شركة "بوسكاليس" التي ساعدت في جهود تحريك وتعويم سفينة "إيفرغيفن"، في بيان: "لقد سحبناها"، مؤكدة نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.