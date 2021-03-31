دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية، الرياض، في زيارة تهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين.

وأعلن مكتب رئاسة الوزراء في العراق عن وصول الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام سعودية غير رسمية إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان كان باستقباله.

وكتب رئيس الوزراء العراقي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قبل أن يتوجه إلى السعودية: "نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا"، حسب قوله.

من جانبها، نشرت قناة الإخبارية السعودية تصريحات للأمير محمد بن سلمان شدد خلالها على أهمية العلاقة بين الرياض وبغداد وأكد أن لدى المملكة مصالح وتجديات مشتركة مع العراق وأن البلدين عازمين على تعزيز العلاقات الثنائية.