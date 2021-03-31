الأردن يعلن حزما تخفيفية على القطاعات الاقتصادية حتى نهاية العام

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة اﻷردنية، اﻷربعاء، عن سلسلة من الإجراءات التي وصفتها بالتحفيزية والتخفيفية على القطاعات الاقتصادية المختلفة والمواطنين، حتى نهاية العام الجاري لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بكلفة 448 مليون دينار أردني، تشمل توفير 14 ألف فرصة عمل والمحافظة على 100 ألف فرصة قائمة في القطاع الخاص، وضبط اﻷسعار في شهر رمضان.

وتبنى اﻹعلان في إيجاز صحفي، رئيس الوزراء اﻷردني بشر الخصاونة، الذي استهل حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعاقدت منذ بداية جائحة كورونا بقيمة 70 مليون دينار أردني، لتأمين مطاعيم ضد فيروس كورونا، معربا عن أمله بالولوج إلى ما وصفه بصيف" آمن".

وأمل الخصاونة، ألا ترفع الحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة الاربعاء، بقيمة 448 مليون دينار أردني، عجز الموازنة العامة للبلاد، فيما أشار إلى أنه لولا الاجراءات الصحية المقيدة التي فرضتها الحكومة، لكان عدد اﻹصابات والوفيات مضاعفا.

ويأتي إعلان الخصاونة، بعد يومين من نشر منظمة الصحة العالمية تقريرها الأسبوعي الدوري في 28 مارس/ أذار الجاري، تضمن تصدر الأردن قائمة الدول التي سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع من 22-28 من الشهر ذاته، وبواقع زيادة 36% كنسبة على عدد الوفيات.

لكن الخصاونة قال في حديثه، إن اﻹجراءات المطبقة حققت "غرضها"، وأن الضغط كبير على القطاع الصحي.

ومن ضمن اﻹجراءات الأخرى التي أعلنها وزير الدولة لشؤون اﻹعلام والاتصال في الحكومة خلال الإيجاز، صخر دودين، تأجيل الأقساط المترتبة على الافراد للصناديق الحكومية وزيادة التحصيل المالي المستحق للأفراد والشركات على الحكومة، والإعفاء من الغرامات على ضريبة الابنية والمسقفات حتى نهاية العام، وزيادة عدد الشقق السكنية التي سيسمح ببنائها في قطع الاراضي، وتشغيل 2500 ممرض وممرضة لمدة 6 أشهر، وزيادة أعداد المشمولين ببرنامج الحماية الاجتماعية بواقع 60 ألف أسرة، كما تشمل الاجراءات إعفاء الوافدين من العمالة الاجنبية من 50% من تصاريح العمل.

أما وزير المالية اﻷردني محمد العسعس، فقد قال إن الحكومة نجحت في تمديد برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي دون اﻹشارة إلى تفاصيل ذلك، قائلا إن حجم الحزم التحفيزية يشكل 1.4% من الناتج المحلي اﻹجمالي.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ عدد الحاصلين على اللقاح بجرعتين ما يقارب 409 آلاف فقط، من أصل نحو 920 ألف سجلوا على منصة اللقاحات، وسجل الاردن 684 وفاة وأكثر من 55 ألف إصابة خلال الاسبوع الماضي فقط.