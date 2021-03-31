دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت وزارة الخارجية السعودية على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وأنها تدعم وتساند الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لملف سد النهضة.

المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي https://t.co/fRoTbxhzzl

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية قالت فيه: "تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.."

وأضاف الخارجية السعودية في بيانها: "نشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا".

ويذكر أن بيان السعودية صدر بعد ساعات على تصريحات أدلى بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قال فيها إن مياه مصر "خط أحمر و محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر".

وأضاف السيسي في كلمة له خلال زيارته لهيئة قناة السويس: "كلامي هذا ليس تهديدًا لأحد وإنما تأكيد على ثوابت مصر التي تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.