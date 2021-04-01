بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

كل ما قد تود أن تعرفه عن تحرير جزء من السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، لموقع CNN بالعربية، إن خسائر الهيئة "وحدها" الناجمة عن توقف حركة السفن في الممر الملاحي، تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون دولار يوميًا.

وأضاف ربيع، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن هيئة قناة السويس لم تنته بعد من حصر الخسائر الناتجة عن حادث سفينة ايفر غيفن العملاقة.

وأوضح ربيع أن خسائر الهيئة وحدها جراء وقف مرور السفن تتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار يوميًا، إضافة إلى ما تحملته الهيئة من تكاليف عمل الكراكات والقاطرات المستخدمة لتعويم السفينة، وخسائر أخرى يجري حصرها حاليًا.

وقال ربيع، في تصريحاته لـCNN بالعربية، إن هيئة القناة لم تتلق طلبات تعويض من السفن التي كانت عالقة في المجرى الملاحي نتيجة توقف الحركة، وأرجع ذلك إلى أن القناة لم تكن السبب وراء حادث السفينة، بل تضررت من الحادث.

وبشأن طلب هيئة قناة السويس تعويضات من الشركة مالكة سفينة ايفر غيفن، أشار رئيس الهيئة إلى أن "الأمر مازال قيد التحقيق".

وحول خطط هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي، قال الفريق أسامة ربيع، إنه يجري دراسة توسيع قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى زيادة عمقها، الذي يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترًا، أي ما يعادل 66 قدمًا، بحسب ربيع.

وبعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، مازالت بعض السفن العالقة تنتظر المرور خلال الساعات المقبلة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن مرور 281 سفينة من إجمالي 422 سفينة كانت عالقة في القناة منذ جنوح السفينة، وذلك خلال الفترة ما بين السادسة من مساء الاثنين الماضي إلى مساء الخميس (بالتوقيت المحلي).

ومن المقرر أن تعبر 80 سفينة أخرى غدًا الجمعة، على أن تعبر بقية السفن العالقة مساء الجمعة أو صباح السبت على أقصى تقدير، بحسب ربيع.