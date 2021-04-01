خلفان يرد على نصرالله وتصريحه "السعودية لن تخدع اليمنيين بالسلام"

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني حول مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.

لا حظوا قباحة حسن نصرالله... الحوثيون عنده يمنيون اما الشرعية والدولة...فهم غير يمنيين. حيث يقول ان السعودية لن تخدع اليمنيين بالسلام...يعني الحوثيين..ياله من مهتر.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان قال فيها: "لا حظوا قباحة حسن نصرالله... الحوثيون عنده يمنيون اما الشرعية والدولة...فهم غير يمنيين.. حيث يقول ان السعودية لن تخدع اليمنيين بالسلام...يعني الحوثيين.. ياله من مهتر".

وتابع قائلا: "عمامة نصر الله هي المظلة التي يختبئ تحتها زعيم المافيا حسن نصراللة.. ابتليت الامة العربية بالخونة الذين اشترتهم إيران.. قبح الله حسن نصرالله... إنه آفة في امة عربية وخنجر في ظهرها".

وأضاف: "لولا صواريخ إيران التي تمدها للحوثي وخبراء إيران لما قاوم الحوثي.. إيران تدعم كل ارهابي منشق على العرب.. سيقول السخيف نصر الله ان إيران لا تتدخل.. وكلنا يعلم ان صواريخ الحوثي هي في الحقيقة صواريخ ايرانية تستهدف المملكة هذا الواقع...لكن العبيط حسن يكره العرب سود الله وجهه.. اثبت حسن نصر الله انه عنصر شر وخائن من الطراز النادر للأمة العربية وحاقد الى درجة لا يتصورها انسان (صنع في قم)".