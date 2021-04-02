دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة دبي، الخميس، القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دوليًا، وأحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا، المُدرج على قوائم "الإنتربول".

وقالت شرطة دبي، في بيان، إن المتهم يُدعى مفيد بوشيبي، عمره 39 عامًا، ويُعرف بـ"موف"، وهو أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا، وتصفه السلطات الفرنسية بـ"الشبح" لاختفائه عن الأنظار لفترة دامت 10 أعوام.

وأضافت شرطة دبي أن نشرة دولية حمراء صدرت بحقه من الإنتربول الدولي هذا العام بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات، بعد أن دخل إلى الإمارات منتحلاً هوية شخص آخر مستخدمًا وثائق رسمية - جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر.

#فيديو | شرطة دبي تُسقط الشبح أكبر زعماء المخدرات في فرنسا التفاصيل: https://t.co/ySEEjWEU9S https://t.co/JoeCedH6bX

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قوله إن شرطة دبي استطاعت تطوير أنظمة حديثة وتطويع الإمكانات والقدرات لكشف غموض أعقد القضايا، وإلقاء القبض على أخطر المجرمين حول العالم التي تصدر بحقهم نشرات حمراء من الإنتربول.

من جانبه، شكر جيروم بونيه، قائد الشرطة القضائية الفرنسية، شرطة دبي على جهودها المثمرة في إلقاء القبض على واحد من أخطر مهربي المخدرات دوليا، آملا استمرار العمل المشترك في الأشهر المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، أن المتهم ظل هاربًا منذ أن حكمت عليه محكمة في بوردو بالسجن 20 عامًا في 2015، مُوضحاً أن فريق التحريات بذل جهدًا كبيرًا لضبط المجرم بالغ الخطورة، الذي ظل هاربًا من العدالة قرابة 10 أعوام رُغم ملاحقته من قبل أجهزة شرطية عالمية.

وأضاف الجلاف أن المتهم وصل ذروة تجارة المخدرات في فرنسا باستيراده ما بين 50 إلى 60 طنًا من الحشيش سنوياً إلى أوروبا بقيمة مالية تقدر بنحو 70 مليون يورو سنوياً، أي ما يعادل 302 مليون درهم، لافتا أن الصورة الوحيدة التي بحوزة السلطات الفرنسية للمجرم عمرها أكثر من عشرين عامًا.

وأشار الجلاف إلى أن فرق البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بذلت جهودًا كبيرة في تحليل المعلومات والبيانات، والصور ومقاطع الفيديو، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية حتى استطاعت تحديد مكان "موف"، الذي كان يستعين بعناصر عصابته للقيام بمختلف الأمور الخاصة به في تجارته للمخدرات.

وقال الجلاف إن المتهم لم يُجرِ معاملة واحدة أو عملية شراء باسمه منذ وصوله إلى دبي، وكان يتخفى بأسماء عدة كأنه غير موجود على الإطلاق، ما شكل تحديًا كبيرًا أمام رجال المباحث، الذين أثبتوا كفاءة استثنائية في تحليل مختلف المعطيات والمعلومات والاستفادة من مختلف الأمور.