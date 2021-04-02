سفارة السعودية في مصر توضح بـ3 نقاط تمديد الإقامات بعد تعليق الدخول المؤقت للمملكة

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية جوية لمطار القاهرة الدولي
Credit: AMIR MAKAR/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت السفارة السعودية في مصر، الخميس، بيانا أوضحت فيه 3 نقاط أساسية بعد ورود استفسارات عديدة فيما يتعلق بصلاحية الإقامات بضوء تعليق الدخول المؤقت للمملكة.

وقالت السفارة في بيانها أنه وردا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات، وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها في ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة، تود السفارة توضيح ما يلي:

1- تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوما من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

2- تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوما.

3- يكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

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