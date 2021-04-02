"لحظات لن ننساها".. قناة السويس تنشر فيديو عملية تعويم "ايفر غيفين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت هيئة قناة السويس، الخميس، مقطع فيديو للعمليات والجهود التي بذلت في سبيل تعويم سفينة الحاويات العملاقة "ايفر غيفين" التي سدت قناة السويس لنحو 6 أيام الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في مقطع نشرته هيئة قناة السويس على صفحتها الرسمية بفيسبوك، بتعليق قالت فيه: " لحظات لن ننساها ... شاهد فرحة رجال هيئة قناة السويس بتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة".

ويوم الاثنين الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، وبدأت السلطات المصرية بعدها بتمرير نحو 400 سفينة علقت بسبب إغلاق القناة وسط تداعيات على حركة التجارة العالمية.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد قال لموقع CNN بالعربية، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة ايفر غيفن العملاقة، الذي أدى إلى انسداد القناة.

وأضاف ربيع، في رده على سؤال CNN بالعربية حول خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة السويس بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى زيادة عمقها.