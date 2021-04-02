بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

كل ما قد تود أن تعرفه عن تحرير جزء من السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت شركة "ايفرجرين"، المُستأجرة لسفينة ايفرغيفن التي أوقفت الملاحة في قناة السويس لـ6 أيام، بيانا يرد على رفع مالك الناقلة دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أيام من تعويمها في الممر الملاحي.

وتتخذ شركة الشحن "ايفرجرين مارين" من تايوان مقرًا لها، وهي المشغلة لسفينة ايفر غيفن، التي جنحت في الممر الملاحي للقناة، وأدت إلى انسدادها لمدة 6 أيام.

وأضافت "ايفرجرين مارين"، في بيان، أنها تلقت إشعارًا من المحامي الذي يمثل مالك ايفر غيفن في الأول من أبريل/نيسان، الذي حدد أن المالك قد رفع دعوى ضدها والأطراف المعنية الأخرى، المتورطة أو المتأثرة بحادث جنوح السفينة.

وتسعى دعوى مالك السفينة إلى "تقييد الأميرالية" في محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وفقًا لقانون الشحن التجاري لعام 1995، في ضوء الالتزامات والتعويضات التي قد تحدث بسبب حادث الجنوح.

والمقصود بـ"تقييد الأميرالية" إحدى طرق القانون البحري، التي يسعى من خلالها مالك السفينة إلى الحد من مسؤوليته حال وقوع حادث كبير.

وفي ملحق الدعوى، أدرج المالك شركة ايفرجرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم "مُدّعى عليهم" وأخطرهم بذلك.

وقالت "ايفرجرين"، في بيانها: "أدى التفسير الخاطئ لكلمة "المدعى عليه" إلى تقارير إعلامية مضللة. يقوم المحامون الذين يعملون لصالح ايفرجرين بجمع جميع المعلومات ذات الصلة وسوف يتعاملون مع أي متابعة ضرورية في هذا الشأن".