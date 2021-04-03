دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت السلطات الأردنية الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين "لأسبابٍ أمنيّة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني.

وأضاف المصدر، في تصريحات مقتضبة نشرتها وكالة بترا، إن الاعتقالات تأتي بعد "متابعة أمنية حثيثة"، موضحًا أن "التحقيق في الموضوع جارٍ".

ولم تتوفر بعد معلومات تفصيلية حول حقيقة ما يجري.

وأشارت قناة "المملكة" الرسمية إلى أن عوض الله، الذي ولد في عمان عام 1964، سبق أن تولى منصب وزير التخطيط ووزير المالية، وعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي. كما شغل عوض الله منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية.